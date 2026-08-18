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Pokal
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Re-Live: Schott Mainz besiegt Wormatia Worms in der Verlängerung
Schott Mainz lässt sich im Verbandspokalduell gegen die Wormser auch nicht von einem verschossenen Elfmeter und einem Flutlichtausfall bremsen +++ Jetzt ist der 3:1-Sieg im Re-Live zu sehen!
von Stefan Mannshausen · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser
Waren auf der Außenbahn immer wieder in gegenseitige Zweikämpfe verwickelt: Wormatia-Schienenspieler Aziz Alagi (links) und Schott-Rechtsaußen Takero Itoi. – Foto: Kristina Schäfer
Mainz. Eine ausgeglichene erste Halbzeit, dann ein frühes Wormatia-Tor und ein Sturmlauf des TSV Schott Mainz, der in der Verlängerung spät belohnt wurde. Das Topspiel der 3. Runde im Verbandspokal zwischen den Oberligisten Schott Mainz und Wormatia Worms hielt, was es versprach.
Neben hitzigen Zweikämpfen, einem verschossenen Elfmeter, einem Platzverweis, einer Zeitstrafe und – ganz kurios – einem Flutlichtausfall erlebten die Zuschauer in Mainz-Mombach einen packenden Pokal-Fight zweier starker Mannschaften, in dem den Wormsern gegen hinten raus drückende Mainzer spürbar die Kraft ausging. Sehen Sie das Spiel hier im Re-Live.