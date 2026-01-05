 2025-12-17T10:26:01.779Z

KSV Mainz-Bingen lud zum alljährlichen Schiri-Turnier ein, das einen neuen Champion hat. Der Finaltag wurde live im Stream übertragen. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
KSV Mainz-Bingen lud zum alljährlichen Schiri-Turnier ein, das einen neuen Champion hat. Der Finaltag wurde live im Stream übertragen.

Re-live: Schott bezwingt Titelverteidiger beim Mainzer Schiri-Turnier

In einem hochemotionalen Finale des Mainzer Schiedsrichter-Turniers bezwingt Schott Mainz den Titelverteidiger Türkischer SV Wiesbaden +++ Jetzt alles im Re-Live ansehen

Mainz. In einem „Finale Furioso“ bezwingt der Regionalligist und Topfavorit TSV Schott Mainz den Verbandsligisten Türkischer SV Wiesbaden mit 4:1. Die Tore für Schott erzielten Jacob Roden (6., 7.), Dennis De Sousa Oelsner (10.) und Ismael Wiegand (12.). Zuvor gelang dem Wiesbadener Ilias Amallah (9.) der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Im Spiel um Platz drei setzte sich Verbandsligist TuS Marienborn gegen Bezirksligist TSV Mommenheim mit 6:4 durch. Mommenheim wurde zuvor überraschend Gruppenzweiter und ließ so höherklassige Teams wie den SVW Mainz und den VfB Bodenheim hinter sich.

