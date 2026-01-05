Re-live: Schott bezwingt Titelverteidiger beim Mainzer Schiri-Turnier

Mainz. In einem „Finale Furioso“ bezwingt der Regionalligist und Topfavorit TSV Schott Mainz den Verbandsligisten Türkischer SV Wiesbaden mit 4:1. Die Tore für Schott erzielten Jacob Roden (6., 7.), Dennis De Sousa Oelsner (10.) und Ismael Wiegand (12.). Zuvor gelang dem Wiesbadener Ilias Amallah (9.) der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Im Spiel um Platz drei setzte sich Verbandsligist TuS Marienborn gegen Bezirksligist TSV Mommenheim mit 6:4 durch. Mommenheim wurde zuvor überraschend Gruppenzweiter und ließ so höherklassige Teams wie den SVW Mainz und den VfB Bodenheim hinter sich.

