Ligabericht
Derby-Zweikampf: Dong-woo Kim (hinten) vom FC Gießen rückt Phil Reuter vom SC Waldgirmes auf die Pelle. © Jenniver Röczey

Re-Live: SC Waldgirmes bleibt nach Derby im Tabellenkeller stecken

Teaser HL: +++ Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes muss sich zu Hause dem FC Gießen geschlagen geben. Danach sieht infolge eines Blitzstarts der Lahnauer aber fast eine Halbzeit lang nicht aus +++

Lahnau-Waldgirmes. Während sich der FC Gießen langsam aus dem Tabellenkeller der Fußball-Hessenliga verabschiedet, kommt der SC Waldgirmes in diesem nicht vom Fleck. Am Samstag unterlagen die Lahnauer im Derby zu Hause mit 1:3 (1:1).

