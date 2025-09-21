Re-Live: SC Waldgirmes bleibt nach Derby im Tabellenkeller stecken

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. Während sich der FC Gießen langsam aus dem Tabellenkeller der Fußball-Hessenliga verabschiedet, kommt der SC Waldgirmes in diesem nicht vom Fleck. Am Samstag unterlagen die Lahnauer im Derby zu Hause mit 1:3 (1:1).