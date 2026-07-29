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Re-Live: Pokalcoup für Budenheim gegen Barbaros Mainz
Der FV Budenheim dreht das Pokalspiel gegen SKC Barbaros Mainz noch vor der Pause und gewinnt am Ende mit 3:1 +++ Jetzt noch einmal die Partie im Re-Live anschauen
von Jonas Schulze · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
Das Mainzer Aufsteigerduell in der 2. Runde des Verbandspokals ging am Mittwochabend an die klassentieferen Hausherren! Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Budenheim. Der FV Budenheim hat seine Euphorie nach dem Aufstieg in die Bezirksliga mit in den Verbandspokal genommen. Gegen den neuen Landesligisten SKC Barbaros Mainz drehte der FVB das Spiel nach einem Rückstand und setzte sich am Ende mit 3:1 durch. Eine Rote Karte gegen Barbaros-Torhüter Daniel Brand wegen Handspiels außerhalb des Strafraums sowie zwei Treffer von Nick Murana kurz vor der Pause brachten die Hausherren entscheidend auf Kurs. Die Begegnung gibt es hier noch einmal in voller Länge im Re-Live – kommentiert von Sportreporter Jonas Schulze und Karl Vlatten.