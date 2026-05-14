Re-Live: Party in Biedenkopf – VfL schnappt sich den Pokal

Intensive Zweikämpfe auf beiden Seiten: Robin Bögel (l.) und die SG Silberg/Eisenhausen haben Sascha Krellig und dem VfL Biedenkopf im Kreispokalfinale einiges abverlangt. Doch am Ende jubelt Biedenkopf. © Jens Schmidt

Biedenkopf. Der Favorit musste kämpfen – aber hat sich am Ende durchgesetzt. Der VfL Biedenkopf hat den Titel im Biedenkopfer Kreispokal geholt. Beim 3:1-Sieg gegen den Kreisoberligisten SG Silberg/Eisenhausen hatte der VfL in einer rassigen Partie ordentlich zu tun. Doch am Ende gab’s die Bierdusche für das Trainerduo Marko Rujevic-Weber und Eduard Klaus, die den Gruppenligisten erst zu Beginn der Runde übernommen hatten. Sehen Sie das komplette Spiel im Re-Live, kommentiert von Sportreporter Tobias Manges. An seiner Seite war Matthias Biek zu Gast sein. Er gehört dem Vorstand der SpVgg. Eisenhausen an, sein Sohn Jonas spielt für den VfL Biedenkopf.