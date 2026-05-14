 2026-05-12T12:35:39.633Z

Pokal

Re-Live: Party in Biedenkopf – VfL schnappt sich den Pokal

Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Zwischen Regen, Schweiß und Bier: Der VfL Biedenkopf hat sich in einem spannenden Fight mit der SG Silberg/Eisenhausen den Titel im Kreispokal gesichert. Das Spiel im Re-Live +++

von Redaktion · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser
Intensive Zweikämpfe auf beiden Seiten: Robin Bögel (l.) und die SG Silberg/Eisenhausen haben Sascha Krellig und dem VfL Biedenkopf im Kreispokalfinale einiges abverlangt. Doch am Ende jubelt Biedenkopf. © Jens Schmidt
Intensive Zweikämpfe auf beiden Seiten: Robin Bögel (l.) und die SG Silberg/Eisenhausen haben Sascha Krellig und dem VfL Biedenkopf im Kreispokalfinale einiges abverlangt. Doch am Ende jubelt Biedenkopf. © Jens Schmidt

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Biedenkopf. Der Favorit musste kämpfen – aber hat sich am Ende durchgesetzt. Der VfL Biedenkopf hat den Titel im Biedenkopfer Kreispokal geholt. Beim 3:1-Sieg gegen den Kreisoberligisten SG Silberg/Eisenhausen hatte der VfL in einer rassigen Partie ordentlich zu tun. Doch am Ende gab’s die Bierdusche für das Trainerduo Marko Rujevic-Weber und Eduard Klaus, die den Gruppenligisten erst zu Beginn der Runde übernommen hatten. Sehen Sie das komplette Spiel im Re-Live, kommentiert von Sportreporter Tobias Manges. An seiner Seite war Matthias Biek zu Gast sein. Er gehört dem Vorstand der SpVgg. Eisenhausen an, sein Sohn Jonas spielt für den VfL Biedenkopf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.