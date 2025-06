Re-Live: Olympia Lorsch verzweifelt an Seckmauern-Keeper

Seckmauern. Diese Partie hatte alles, was eine spannende Relegationspartie ausmacht. Der TSV Seckmauern und Olympia Lorsch verlangten sich am Donnerstagabend alles ab, am Ende siegten die Gäste aus Lorsch verdient mit 2:1 (1:1). Doch nach Schlusspfiff jubelte nur das Seckmaurer Lager. Dank des 3:0-Siegs im Hinspiel stehen die Odenwälder im Finale im Kampf um den Aufstieg in die Gruppenliga.