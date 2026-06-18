RE-LIVE: Olympia Lorsch feiert Gruppenliga-Aufstieg

Olympia Lorsch steigt in die Gruppenliga auf. – Foto: Dominik Claus

Der SC Olympia Lorsch hat es geschafft. Die Mannschaft bezwingt die TSG Steinbach in einem intensiven Entscheidungsspiel mit 3:1 (1:0) und steigt damit im zweiten Anlauf in die Gruppenliga Darmstadt auf. Die Steinbacher dominierten über weite Strecken das Geschehen, das erste Tor gelang aber Lorsch. Lars Palkovitsch sorgte für die 1:0-Pausenführung (28. Minute), der eingewechselte Igor Grosu und Yannick Ulpins per Foulelfmeter erhöhten binnen fünf Minuten auf 3:0 (75./80.). Der Treffer von Özgün Uysal kam zu spät, um die Steinbacher Wende einzuleiten. Alle Tore, Chancen und Highlights im Re-Live. Kommentiert von Franziska Donauer und Benedikt Palm.

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