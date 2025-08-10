Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der 1.FC Naurod durfte einen 4:1-Sieg in Sonnenberg bejubeln. – Foto: Joerg Halisch
RE-LIVE: Naurod setzt sich deutlich in Sonnenberg durch
Nach Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte feiert der FCN einen 4:1-Erfolg beim Erzrivalen
Wiesbaden. In der Kreisoberliga Wiesbaden setzte der FC Naurod im Top-Spiel bei der Spvgg. Sonnenberg ein Ausrufezeichen und gewann vor allem aufgrund einer starken zweiten Halbzeit deutlich. Die Partie könnt ihr euch beim Wiesbadener Kurier nochmal in voller Länge anschauen.