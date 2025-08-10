 2025-08-07T08:03:27.630Z

Livestream
Der 1.FC Naurod durfte einen 4:1-Sieg in Sonnenberg bejubeln.
Der 1.FC Naurod durfte einen 4:1-Sieg in Sonnenberg bejubeln. – Foto: Joerg Halisch

RE-LIVE: Naurod setzt sich deutlich in Sonnenberg durch

Nach Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte feiert der FCN einen 4:1-Erfolg beim Erzrivalen

Verlinkte Inhalte

KOL Wiesbaden
Naurod
Sonnenberg

Wiesbaden. In der Kreisoberliga Wiesbaden setzte der FC Naurod im Top-Spiel bei der Spvgg. Sonnenberg ein Ausrufezeichen und gewann vor allem aufgrund einer starken zweiten Halbzeit deutlich. Die Partie könnt ihr euch beim Wiesbadener Kurier nochmal in voller Länge anschauen.

ZUM RE-LIVE

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod
1
4

Aufrufe: 010.8.2025, 22:00 Uhr
Isabel KrüllAutor