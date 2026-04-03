Re-Live: Münster und Altheim liefern sich packendes Derby

Im Derby der Gruppenliga Darmstadt lieferten sich der SV Münster mit Anas Hamed (rechts) und der TSV Altheim mit Hendrik Makolli ein Duell mit packender Schlussphase. – Foto: Joaquim Ferreira

Was für ein Finish! Im Gruppenliga-Derby kommt der TSV Altheim beim SV Münster fulminant zurück und entführt durch zwei Tore kurz vor Schluss einen Punkt – am Ende steht es 2:2 (1:0). In einer ersten Halbzeit ohne größere Highlights gingen die Gastgeber in der Nachspielzeit durch Anas Hamed in Führung (45.). Abdelaziz Hamed erhöhte für Münster auf 2:0. Nach einem Platzverweis gegen Altheims Furkan Sandikci zeigte sich den Zuschauern plötzlich ein völlig anderes Bild: Der TSV konterte zweimal blitzsauber und glich zu zehnt durch zwei Tore von Sinan Kaplan aus (88./89.). Beim Echo könnt ihr das Spiel noch einmal in voller Länge im Stream anschauen – kommentiert von Sportreporter Felix Christmann und Arian Sahitolli.