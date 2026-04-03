 2026-04-03T19:57:16.526Z

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Re-Live: Münster und Altheim liefern sich packendes Derby

In einer spannenden Partie kommt der TSV Altheim spät gegen den SV Münster zum Ausgleich +++ Beim Echo gibt es das komplette Spiel der Gruppenliga Darmstadt im Re-Live

von Lutz Reubold · 03.04.2026, 10:08 Uhr · 0 Leser
Im Derby der Gruppenliga Darmstadt lieferten sich der SV Münster mit Anas Hamed (rechts) und der TSV Altheim mit Hendrik Makolli ein Duell mit packender Schlussphase.
Im Derby der Gruppenliga Darmstadt lieferten sich der SV Münster mit Anas Hamed (rechts) und der TSV Altheim mit Hendrik Makolli ein Duell mit packender Schlussphase. – Foto: Joaquim Ferreira

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Was für ein Finish! Im Gruppenliga-Derby kommt der TSV Altheim beim SV Münster fulminant zurück und entführt durch zwei Tore kurz vor Schluss einen Punkt – am Ende steht es 2:2 (1:0). In einer ersten Halbzeit ohne größere Highlights gingen die Gastgeber in der Nachspielzeit durch Anas Hamed in Führung (45.). Abdelaziz Hamed erhöhte für Münster auf 2:0. Nach einem Platzverweis gegen Altheims Furkan Sandikci zeigte sich den Zuschauern plötzlich ein völlig anderes Bild: Der TSV konterte zweimal blitzsauber und glich zu zehnt durch zwei Tore von Sinan Kaplan aus (88./89.). Beim Echo könnt ihr das Spiel noch einmal in voller Länge im Stream anschauen – kommentiert von Sportreporter Felix Christmann und Arian Sahitolli.

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV 1919 Münster
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TSV Altheim
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