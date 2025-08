Re-Live: Marienborn feiert „Lucky Punch“ im Pokalkrimi

Mainz-Marienborn. Erst in Minute 116 ist die Entscheidung gefallen! Der eingewechselte Moritz Freisler köpfte die TuS Marienborn in der Verlängerung eine Runde im Verbandspokal weiter. Der VfB Bodenheim bemühte sich lange, egalisierte in Person von Kapitän Calvin Faßnacht (47.) die frühe TuS-Führung durch Alexander Markiefka (5.). Doch den längeren Atem behielt Marienborn.

Jetzt alle Szenen im Re-Live ansehen!