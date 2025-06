Re-Live: Linker Hammer lässt Deutschland gegen Türkei jubeln Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft besiegt die Türkei vor toller Kulisse in Ober-Ramstadt +++ Hitzige Duelle, Traumtor und Penaltyschießen jetzt im Re-Live

Ober-Ramstadt. Es wurde ein Spitzenduell zweier europäischer Top-Nationen versprochen – und das war es auch. Das Erste von zwei Freundschaftsduellen gewinnt die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft mit 1:0 (0:0) gegen die Türkei.

ZUM RE-LIVE

Die gut 500 Zuschauer in Ober-Ramstadt sahen eine ereignisreiche erste Hälfte mit hitzigen Duellen und zwei 6-Metern – aber keine Tore. Das lieferte Jonathan Tönsing dann in der 29. Minute – und was für ein Treffer das war! Das Traumtor des deutschen Nationalspielers sicherte den Sieg. Und dennoch gab es im Anschluss Penalty-Schießen. Warum? Und wie dieses ausgegangen ist, sehen Sie hier im Re-Live!

ZUM RE-LIVE