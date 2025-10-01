Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wallufs Bastian Bsullak (rechts) gegen Limburgs Torschützen zum 2:0, Aaron Meuser (links). – Foto: Patrick Jahn
Re-Live: Limburg siegt dank direktem Eckball gegen SG Walluf
Knapper Kampf im Flutlicht: Der VfR Limburg überrascht Tabellenführer SG Walluf und sichert sich wichtige Punkte in der Verbandsliga +++ Verfolgen Sie das Drama im Re-Live
Limburg. Tabellenführer SG Walluf unterliegt mit 1:3 beim VfR Limburg. Nach besserem Beginn des Tabellenführers sorgte ein abgefälschter Freistoß von Niclas Janke (22.) für den Wallufer Schock. Nach der Pause erhöhte Limburg durch Aaron Meuser (48.).
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Nach Anschlusstreffer vom agilen Monther Alahmed (55.) waren die Rheingauer dem Ausgleich nahe, ehe Limburgs auffälliger Simon Neugebauer (82.) per direktem Eckballtor dem Aufsteiger drei ganz wichtige Punkte sicherte. Den Eckball und alle weiteren Tore des Spiels könnt ihr bei uns im Re-Live sehen.