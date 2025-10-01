 2025-09-26T13:47:28.965Z

Wallufs Bastian Bsullak (rechts) gegen Limburgs Torschützen zum 2:0, Aaron Meuser (links).
Wallufs Bastian Bsullak (rechts) gegen Limburgs Torschützen zum 2:0, Aaron Meuser (links). – Foto: Patrick Jahn

Re-Live: Limburg siegt dank direktem Eckball gegen SG Walluf

Knapper Kampf im Flutlicht: Der VfR Limburg überrascht Tabellenführer SG Walluf und sichert sich wichtige Punkte in der Verbandsliga +++ Verfolgen Sie das Drama im Re-Live

Limburg. Tabellenführer SG Walluf unterliegt mit 1:3 beim VfR Limburg. Nach besserem Beginn des Tabellenführers sorgte ein abgefälschter Freistoß von Niclas Janke (22.) für den Wallufer Schock. Nach der Pause erhöhte Limburg durch Aaron Meuser (48.).

Nach Anschlusstreffer vom agilen Monther Alahmed (55.) waren die Rheingauer dem Ausgleich nahe, ehe Limburgs auffälliger Simon Neugebauer (82.) per direktem Eckballtor dem Aufsteiger drei ganz wichtige Punkte sicherte. Den Eckball und alle weiteren Tore des Spiels könnt ihr bei uns im Re-Live sehen.

Begleitet wurde die Flutlicht-Partie von Sportreporter Lauris Ommert (Kommentator) und Experte und Ex-Verbandsliga-Coach Hicham El Mrhanni.

