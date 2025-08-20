Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Re-live: Last-Minute-Wahnsinn zwischen Hummetroth und SV 98
Die U21 des SV Darmstadt 98 sieht im Topspiel der Hessenliga schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann schlägt der SV Hummetroth zurück. Die Highlights der Partie.
Darmstadt. Das Topspiel in der Hessenliga hält, was es verspricht: der ambitionierte Aufsteiger SV Hummetroth und die U21 des SV Darmstadt 98 liefern sich einen wilden Schlagabtausch. Die „kleinen Lilien“ sehen durch einen späten Treffer von Max Pfister schon wieder der Sieger aus. Doch mit der letzten Aktion gleicht der SV Hummetroth durch Giuseppe Signorelli aus. Am Ende heißt es 3:3 in einer hochklassigen Partie, kommentiert von Sportreportern Marcel Storch und Angelos Demirtsoglou.