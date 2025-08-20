Re-live: Last-Minute-Wahnsinn zwischen Hummetroth und SV 98

Darmstadt. Das Topspiel in der Hessenliga hält, was es verspricht: der ambitionierte Aufsteiger SV Hummetroth und die U21 des SV Darmstadt 98 liefern sich einen wilden Schlagabtausch. Die „kleinen Lilien“ sehen durch einen späten Treffer von Max Pfister schon wieder der Sieger aus. Doch mit der letzten Aktion gleicht der SV Hummetroth durch Giuseppe Signorelli aus. Am Ende heißt es 3:3 in einer hochklassigen Partie, kommentiert von Sportreportern Marcel Storch und Angelos Demirtsoglou.

ZUM RE-LIVE