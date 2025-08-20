 2025-08-20T04:22:19.839Z

Re-live: Last-Minute-Wahnsinn zwischen Hummetroth und SV 98

Die U21 des SV Darmstadt 98 sieht im Topspiel der Hessenliga schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann schlägt der SV Hummetroth zurück. Die Highlights der Partie.

Darmstadt. Das Topspiel in der Hessenliga hält, was es verspricht: der ambitionierte Aufsteiger SV Hummetroth und die U21 des SV Darmstadt 98 liefern sich einen wilden Schlagabtausch. Die „kleinen Lilien“ sehen durch einen späten Treffer von Max Pfister schon wieder der Sieger aus. Doch mit der letzten Aktion gleicht der SV Hummetroth durch Giuseppe Signorelli aus. Am Ende heißt es 3:3 in einer hochklassigen Partie, kommentiert von Sportreportern Marcel Storch und Angelos Demirtsoglou.

20.8.2025, 22:54 Uhr
