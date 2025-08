Re-Live: Hummetroth überrollt Gießen beim Hessenliga-Debüt

Erbach. Statement-Sieg des SV Hummetroth! Im ersten Hessenliga-Spiel überrollen die Odenwälder den traditionsreichen FC Gießen mit 3:0 (1:0). Neuzugang Ahmet Dogan leitete den historischen Erfolg in der 17. Minute ein, Victor Vinicius Silva de Oliveira (52.) legte nach und Nico Struwe machte in der 63. gegen mittlerweile dezimierte Gießener den Deckel drauf. Bedanken darf sich der SVH allerdings nicht nur bei seinen Torschützen, sondern auch bei seinem Keeper Carl Leonhard. Die neue Nummer Eins parierte in der 28. bravourös einen Elfmeter und sicherte seinem Team die Führung. Alle Highlights jetzt im Re-Live beim Echo.