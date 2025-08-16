Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die SG Hüffelsheim feiert den Derby-Sieg gegen Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Re-Live: Hüffelsheim feiert Derby-Sieg gegen Bad Kreuznach
Erst Tor-Party, dann ab auf den Jahrmarkt: Die SG Hüffelsheim hat im Verbandsliga-Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach ein Ausrufezeichen gesetzt +++ Re-Live bei AZ
Hüffelsheim. Die SG Hüffelsheim kann mit bester Laune auf dem Kreuznacher Jahrmarkt feiern. Der Aufsteiger siegte im Nahe-Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach deutlich mit 4:1 und klettert damit zumindest über Nacht an die Tabellenspitze. Kapitän Lars Hermann traf zur Führung für die Hüffelsheimer (11). Deniz Darcan ließ die Eintracht mit seinem Ausgleich (70.) noch vom Derby-Coup träumen, ehe Tim Reidenbach mit einem echten Traumtreffer (73.), Simon Scherer (85.) und Nik Rosenbaum (87.) die Tor-Party komplett machten. Du hast das Spiel verpasst? Kein Problem! Dann schau dir die Partie einfach nochmal im Re-Live bei der Allgemeinen Zeitung an.