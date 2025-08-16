Re-Live: Hüffelsheim feiert Derby-Sieg gegen Bad Kreuznach

Hüffelsheim. Die SG Hüffelsheim kann mit bester Laune auf dem Kreuznacher Jahrmarkt feiern. Der Aufsteiger siegte im Nahe-Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach deutlich mit 4:1 und klettert damit zumindest über Nacht an die Tabellenspitze. Kapitän Lars Hermann traf zur Führung für die Hüffelsheimer (11). Deniz Darcan ließ die Eintracht mit seinem Ausgleich (70.) noch vom Derby-Coup träumen, ehe Tim Reidenbach mit einem echten Traumtreffer (73.), Simon Scherer (85.) und Nik Rosenbaum (87.) die Tor-Party komplett machten. Du hast das Spiel verpasst? Kein Problem! Dann schau dir die Partie einfach nochmal im Re-Live bei der Allgemeinen Zeitung an.