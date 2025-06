Re-Live: Höchster Wiederauferstehung – TSV steht im Finale

Darmstadt. Der TSV Höchst steht nach einem dramatischen Halbfinale im Endspiel um die Gruppenliga Darmstadt. Und dabei hatte der SV Hellas Darmstadt nach dem 2:1-Hinspielsieg die bessere Ausgangslage und ging auch im Rückspiel durch Adin Imamovic (13. Minute) in Führung. Doch die Einwechslung von Rico Blecher auf Höchster Seite veränderte das komplette Spiel. Blecher schob in der 42. zum 1:1 ein und eröffnete den Torreigen seiner Mannschaft. Roman Heinisch (61.), Mika Fornoff (68.) und Daniel Simoes (72.) erhöhten in nur elf Minuten auf 4:1. Der Anschlusstreffer von Georgios Karipidis läutete zwar nochmal eine dramatische Schlussphase ein, doch am Endspielstand änderte das nichts mehr.