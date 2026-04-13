Re-live: Höchst gewinnt packendes Topspiel gegen Steinbach

Geben alles im Spitzenspiel der Kreisoberliga Odenwald/Dieburg: Fabian Lulaj (links) von der TSG Steinbach und Leo Schnellbacher vom TSV Höchst. – Foto: Herbert Krämer

Höchst. Das Spitzenspiel hat gehalten, was es versprochen hatte: Mit 3:1 (0:0) setzt sich der TSV Höchst nach 90 intensiven Minuten gegen die TSG Steinbach durch. Schon in der ersten Halbzeit hätten die Gastgeber in Führung gehen können, scheiterten zwei Mal am Aluminium. Nach dem Seitenwechsel fallen dann die Tore: Der Primus führte zunächst mit 2:0, ehe es Steinbachs Mirkelam Güler noch mal spannend machte. Am Ende durften die Hausherren jubeln und nun von der Rückkehr in die Gruppenliga träumen.

Echo Online hat die Begegnung in voller Länge live übertragen. VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Echo-Sportchef Maximilian Brock kommentierten die Begegnung, die ihr beim Echo noch einmal im Re-live erleben könnt.

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