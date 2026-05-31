 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Re-live: Höchst feiert Meisterschaft nach 9-Tore-Spektakel

Der TSV Höchst lässt Brensbach nicht den Hauch einer Chance und schießt sich mit unglaublichen neun Toren zur Meisterschaft in der KOL Dieburg/Odenwald +++ Alle Tore im Re-live.

von Franziska Donauer, Benedikt Palm · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Höchst feiert den Meistertitel in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald mit einem Kantersieg. Hier klatschen sich Kevin Seiler und Christoph Eisenhauer nach einem Torerfolg ab.
Der TSV Höchst feiert den Meistertitel in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald mit einem Kantersieg. Hier klatschen sich Kevin Seiler und Christoph Eisenhauer nach einem Torerfolg ab. – Foto: Herbert Krämer

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Odenwald. Dieses Saisonfinale hätte wirklich spannend werden können. Problem dabei: Der TSV Höchst hatte keinen Bock auf Spannung. Mit einem 9:0-Sieg (4:0) bei der SSV Brensbach ließ der TSV im Saisonfinale um die KOL-Meisterschaft mal so gar nichts anbrennen. Der alles überragende Mann in einer bereits herausragenden Mannschaft war Höchsts Kevin Seiler, der den Torreigen in der 14. Minute nach seinem Assist auf Sebastian Geissler maßgeblich einleitete und im Anschluss selbst noch drei Mal traf. Alle neun Tore hier im Ticker nachverfolgen oder einfach noch mal im Re-live ansehen.

Heute, 15:00 Uhr
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