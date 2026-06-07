 2026-06-03T09:07:03.210Z

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Re-Live: Hahn erstickt Lorscher Träume und steht im Finale

Aufholjagd, Lattenkracher, Tore. Lange befindet sich Olympia Lorsch gegen den SC Hahn auf dem Weg in Richtung Wiederauferstehung, doch D’Addona zerstört die Lorscher Hoffnungen.

von Benedikt Palm · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser
Der SV Hahn empfängt Olympia Lorsch zum Relegations-Rückspiel um die Gruppenliga Darmstadt.
Der SV Hahn empfängt Olympia Lorsch zum Relegations-Rückspiel um die Gruppenliga Darmstadt. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Yannick Ulpins
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Lars Palkovitsch
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Hahn. Ein Spiel, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Der SV Hahn dreht nach einer schwachen ersten Hälfte gegen Olympia Lorsch auf, schlägt die Bergsträßer mit 2:1 (0:1) und steht nun gegen den SV Fürth im Relegations-Finale (Mittwoch/LIVE im Echo-Stream) um die Gruppenliga Darmstadt. Trotz der frühen Lorscher Führung durch Hasan-Ali Serdar (9. Minute) blieb Hahn cool und glich in der 65. in Person vom eingewechselten Riccardo D’Addona aus. Das Eigentor durch Lorschs Lars Palkovitsch beseitigte dann auch die letzten Zweifel am Einzug ins Endspiel. Alle Highlights, Tore und die Lattenkracher von Pascal Stork und Yannick Ulpins jetzt im Re-Live.

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