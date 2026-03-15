 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Re-Live: Hadamar besiegt Tabellenführer Hornau deutlich

Rot-Weiß Hadamar feiert einen 3:0-Auswärtssieg bei der TuS Hornau und macht das Rennen um den Aufstieg in der Verbandsliga wieder spannend +++ Die Highlights im Re-live.

von Nicolas Richter · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die Tus Hornau und der SV Rot-Weiß Hadamar treffen am Sonntag im Topspiel aufeinander. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream.
Die Tus Hornau und der SV Rot-Weiß Hadamar treffen am Sonntag im Topspiel aufeinander. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream. – Foto: VRM (M. Zink, I. Scherthan)

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Hornau. Es war das angekündigte Topspiel der Verbandsliga Mitte Hessen, durch das die Tabelle wieder eng ist. Während Gastgeber TuS Hornau nicht ins Spiel fand, kam Rot-Weiß Hadamar perfekt in die Partie, ging durch Top-Torschütze Raoul Petak nach vier Minuten in Führung. Auch im Anschluss war Hadamar die bessere Mannschaft und ließ Hornau keine Chance. In Halbzeit zwei erzielte erneut Petak das 2:0 (66.), ehe er mit seiner Vorlage auf David Sumak die Entscheidung einleitete (79.). Die Tore und viele weitere Highlights seht ihr beim Kurier im Re-Live. Kommentiert von Sportreporter Nico Richter und Experte Hicham El Mrhanni.

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