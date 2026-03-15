Re-Live: Hadamar besiegt Tabellenführer Hornau deutlich

Hornau. Es war das angekündigte Topspiel der Verbandsliga Mitte Hessen, durch das die Tabelle wieder eng ist. Während Gastgeber TuS Hornau nicht ins Spiel fand, kam Rot-Weiß Hadamar perfekt in die Partie, ging durch Top-Torschütze Raoul Petak nach vier Minuten in Führung. Auch im Anschluss war Hadamar die bessere Mannschaft und ließ Hornau keine Chance. In Halbzeit zwei erzielte erneut Petak das 2:0 (66.), ehe er mit seiner Vorlage auf David Sumak die Entscheidung einleitete (79.). Die Tore und viele weitere Highlights seht ihr beim Kurier im Re-Live. Kommentiert von Sportreporter Nico Richter und Experte Hicham El Mrhanni.