Re-Live: Gräselberg siegt im KOL-Topspiel gegen Frauenstein

Wiesbaden. In einem zunächst ausgeglichenen KOL-Spiel gelang den Gastgebern in Person von Flügelspieler Skander Ullah der erste Nadelstich, der nach sehenswertem Solo platziert auf 1:0 stellte (23.). Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zehn Minuten später glich SVF-Kapitän Lars Könenberg nach sattem Volley zum 1:1 aus (33.). Nach der Pause fanden die Hausherren besser ins Spiel. Nach einem Eckball entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter, den SVG-Angreifer Adnan Kizilgöz souverän versenkte (53.). Die Schlussphase war von einem wilden Schlagabtausch, einigen gelben Karten und vielen Torraumszenen geprägt, dennoch blieb es schlussendlich beim 2:1-Endstand. Schaut euch jetzt alle Highlights der Partie im Re-Live an – kommentiert von Sportreporter Paul Buschhaus und Gräselberg-Experte Ararat Ozan.