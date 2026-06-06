Re-live: Germania Wiesbaden mit Knaller in letzter Sekunde

Die SG Germania setzte sich nach Verlängerung gegen Oberliederbach durch. – Foto: Norbert Kaus

Wiesbaden. Welch eine Dramatik: In der Nachspielzeit erzielte die SG Germania Wiesbaden den Ausgleich im Relegationsspiel gegen die SG Oberliederbach. Mit dem 1:1 rettete sich der Vizemeister der Kreisoberliga Wiesbaden in die Verlängerung. Und siegte schließlich mit 2:1 (1:1, 0:0) vor 600 Zuschauern, setzte sich nach dem 0:0 im Hinspiel in der Gesamtrechnung durch. Damit spielt die Germania am Dienstag, 19.30 Uhr, auf der Anlage des 1. FC Kiedrich im „Endspiel“ der Vizemeister um den Aufstieg in die Gruppenliga.

ZUM RE-LIVE

Der Vizemeister der Kreisoberliga Maintaunus ging in der 47. Minute durch einen von Leon Ruhland verwandelten Foulelfmeter in Führung. Lange sahen die Gäste wie die Sieger aus, vergaben aber hochkarätige Chancen teilweise kläglich. Das rächte sich: Der umjubelte Kopfball-Treffer von Gjergj Prebreza rettete das Team von Trainer Stefan Kühne in die Verlängerung. Dort sorgte Torjäger Ivan Rebic mit seinem 44. Saisontreffer nach Klasse-Vorarbeit von Assist-König Necmi Gür für den Siegtreffer (109.). Beim Wiesbadener Kurier seht ihr den kompletten Krimi im Re-Live - kommentiert von Kurier-Reporter Peter Schneider und Experte Pascal Bender, der bisher den FV Delkenheim als Spielertrainer führte, ab Sommer den SV Erbenheim coacht.

Gegner wird der SV Walsdorf sein, der sich im anderen „Halbfinale“ gegen Villmar durchsetzte (2:1 nach 2:2 im Hinspiel).

