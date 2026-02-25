Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Re-Live:: Germania Ober-Roden gelingt nächster Hessenpokal-Coup
Verbandsligist setzt sich mit 2:1 gegen Hessen Kassel durch +++ Re-Live beim Echo
von Felix Christmann · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Gelingt Ober-Roden im Hessenpokal gegen Kassel das nächste Wunder? – Foto: VRM, M. Zink, I. Scherthan
Ober-Roden. Der Pokal-Wahnsinn geht weiter. Germania Ober-Roden besiegt Regionalligist Hessen Kassel mit 2:1 und steht im Halbfinale. Das Echo hat das Spiel 90 Minuten im Livestream übertragen. Die ganze Partie seht ihr hier.