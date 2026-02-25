 2026-02-20T12:29:42.904Z

Livestream

Re-Live:: Germania Ober-Roden gelingt nächster Hessenpokal-Coup

Verbandsligist setzt sich mit 2:1 gegen Hessen Kassel durch +++ Re-Live beim Echo

von Felix Christmann · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Gelingt Ober-Roden im Hessenpokal gegen Kassel das nächste Wunder?
Gelingt Ober-Roden im Hessenpokal gegen Kassel das nächste Wunder? – Foto: VRM, M. Zink, I. Scherthan

Verlinkte Inhalte

Hessenpokal
KSV Hessen
Ober-Roden

Ober-Roden. Der Pokal-Wahnsinn geht weiter. Germania Ober-Roden besiegt Regionalligist Hessen Kassel mit 2:1 und steht im Halbfinale. Das Echo hat das Spiel 90 Minuten im Livestream übertragen. Die ganze Partie seht ihr hier.

ZUM RE-LIVE

Heute, 19:00 Uhr
Germania Ober-Roden
Germania Ober-RodenOber-Roden
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
2
1
Abpfiff