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RE-LIVE: FV Biebrich triumphiert im Kreispokalfinale
Der FV Biebrich wird seiner Favoritenrolle gerecht und setzt sich im Finale des Wiesbadener Kreispokalfinals gegen den 1. SC Klarenthal am Ende klar durch. Die Partie im Re-Live.
von Tobias Goldbrunner · Gestern, 22:49 Uhr · 0 Leser
Am Mittwochabend stehen sich im Wiesbadener Kreispokalfinale der SC Klarenthal und der FV Biebrich gegenüber. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)
Wiesbaden. Das Wiesbadener Kreispokalfinale der Saison 2025/2026 war zumindest in der zweiten Halbzeit eine klare Angelegenheit für den favorisierten FV Biebrich. Der Verbandsligist setzte sich gegen A-Ligist 1. SC Klarenthal deutlich mit 8:1 (2:1) durch. Die Klarenthaler gingen zunächst mit einem spektakulären Tor aus gut 50 Metern in Führung. Biebrich konnte das Spiel aber noch vor der Pause drehen und ließ den Klarenthalern in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr. Seht die Partie nun im Re-Live.