Re-Live: FV Biebrich feiert U19-Pokalsensation gegen die SGE

Hornau. Diese Sensation geht in die Geschichtsbücher des FV Biebrich ein. Mit 4:2 gewann die U19 das Hessenpokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt auf der Anlage des TuS Hornau. Zwischenzeitlich war die SGE schon dank 2:1-Führung auf Pokal-Kurs. Doch die Moral der Biebricher war ungebrochen. Nach dem Traumtor von Niclas Siefert zum 4:2 lagen sich alle Spieler in den Armen und streckten wenig später den Pokal in die Höhe. Das packende Finale gibt es jetzt im Re-Live zu sehen.