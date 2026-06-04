 2026-06-03T09:07:03.210Z

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Re-Live: Fürth erspielt sich Relegationsvorteil in Steinbach

Knapper 1:0-Erfolg für den Gruppenligisten

von Franziska Donauer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Umkämpft: Steinbachs Nikola Cutura (in Rot) beharkt den Fürther Lars-Eric Schwinn, im Hintergrund beobachtet Philipp Kempf das Geschehen.
Umkämpft: Steinbachs Nikola Cutura (in Rot) beharkt den Fürther Lars-Eric Schwinn, im Hintergrund beobachtet Philipp Kempf das Geschehen. – Foto: Herbert Krämer

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Der SV Fürth jubelt: Im Hinspiel des Relegationshalbfinale zur Gruppenliga Darmstadt hat sich der Favorit knapp mit 1:0 (1:0) gegen die TSG Steinbach durchgesetzt und geht damit mit einer besseren Ausgangslage in das Rückspiel am Sonntag. Das einzige Tor des Nachmittags erzielte Nicolas Schumacher nach 33 Minuten. In der zweiten Hälfte hätte es auf beiden Seiten weitere Treffer geben können, letztlich blieben beide Teams aber glücklos. Alle Highlights seht ihr im Re-Live von Echo Online. Kommentiert von den Sportreportern Jonas Schulze und Franziska Donauer.

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