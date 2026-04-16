Re-Live: Flockenbach deklassiert Riedrode im Halbfinale

Das war ein Statement! Nach einer knappen 1:0-Halbzeitführung durch Jonas Waldmann (36.) macht es der SV Unter-Flockenbach in der zweiten Halbzeit mit 7:0 gegen die FSG Riedrode deutlich. Unter-Flockenbach war über das ganze Spiel dominant. Riedrode beschränkte sich aufs Verteidigen und kam nur kurz vor der Pause zu einer guten Gelegenheit. Der eingewechselte Luca Kaiser sorgte mit einem Doppelschlag (65. und 77.) für die Vorentscheidung. Rafael Monteiro Antunes (79.), Linus Hebling (80. und 88.) und wieder Kaiser sorgten für den Endstand. Damit stehen die Flockies im Endspiel um den Bergsträßer Kreispokal. Gegner ist dann der VfR Fehlheim.