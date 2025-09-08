Re-Live: Fehlheim wendet Derby-Pleite gegen Auerbach ab

Ein torreiches Derby endet mit einer Punkteteilung. Der VfR Fehlheim startete gegen die TSV Auerbach besser in die Partie, kam zur ersten Großchance nach zehn Minuten, doch Auerbachs Schlussmann Dominic Herbig parierte den Versuch mit einer Fußabwehr. Danach drückte Fehlheim auf die Führung – doch die ersten Tore schossen die Gäste: Kurz vor der Pause versetzte Auerbach der Fehlheimer Mannschaft den Doppelschlag. Erst traf Mustafa Hami per Elfmeter (44. Minute), anschließend erhöhte René Brunner(45.) zur 2:0-Pausenführung. Halbzeit zwei spiegelte ein ähnliches Bild ab: Fehlheim drückte auf den Anschluss, kam durch den eingewechselten Percy Felix zum Erfolg (61.). Nach 76 Minuten stürmte Marc Perchner auf Herbig zu und versenkte sicher zum 2:2. Der Endstand in einer hitzigen Partie, die von Chancen geprägt war. Das gesamte Re-Live sehen Sie hier bei uns!