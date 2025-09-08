Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Derbyhärte in jedem Zweikampf: Auerbachs Burak Türkyilmaz (links) und Fabien Frick vom VfR Fehlheim geben den Ball nicht verloren – Foto: Dagmar Jährling
Re-Live: Fehlheim wendet Derby-Pleite gegen Auerbach ab
Der VfR Fehlheim rannte im Derby gegen die TSV Auerbach lange einem 0:2-Rückstand hinterher. Am Ende hatten beide den Sieg auf dem Fuß! Die Highlights des Spiels jetzt im Re-Live!
Ein torreiches Derby endet mit einer Punkteteilung. Der VfR Fehlheim startete gegen die TSV Auerbach besser in die Partie, kam zur ersten Großchance nach zehn Minuten, doch Auerbachs Schlussmann Dominic Herbig parierte den Versuch mit einer Fußabwehr. Danach drückte Fehlheim auf die Führung – doch die ersten Tore schossen die Gäste: Kurz vor der Pause versetzte Auerbach der Fehlheimer Mannschaft den Doppelschlag. Erst traf Mustafa Hami per Elfmeter (44. Minute), anschließend erhöhte René Brunner(45.) zur 2:0-Pausenführung. Halbzeit zwei spiegelte ein ähnliches Bild ab: Fehlheim drückte auf den Anschluss, kam durch den eingewechselten Percy Felix zum Erfolg (61.). Nach 76 Minuten stürmte Marc Perchner auf Herbig zu und versenkte sicher zum 2:2. Der Endstand in einer hitzigen Partie, die von Chancen geprägt war. Das gesamte Re-Live sehen Sie hier bei uns!