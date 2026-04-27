 2026-04-28T04:45:54.822Z

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Re-Live: FCK II feiert irres Last-Minute-4:3 in Gonsenheim

Was für ein Oberliga-Spektakel: Der SV Gonsenheim führt 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern II +++ Doch die Roten Teufel drehen auf, jubeln spät und sind Tabellenführer +++ Alles zu sehen im Re-Live

von Florian Schlecht · Gestern, 07:00 Uhr · 0 Leser
Gonseheims Top-Talent Titus Henseler (in blau) wird von Drini Miftari (rechts) gestellt. Unter genauster Beobachtung von Ivan Smiljanic (vorne) und FCK II-Coach Alexander Bugera.
Gonseheims Top-Talent Titus Henseler (in blau) wird von Drini Miftari (rechts) gestellt. Unter genauster Beobachtung von Ivan Smiljanic (vorne) und FCK II-Coach Alexander Bugera. – Foto: Kristina Schäfer

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Mainz. Was war das bitte für ein Fußballspiel? Der 1. FC Kaiserslautern II hat durch einen 4:3-Sieg beim SV Gonsenheim die Tabellenführung in der Oberliga übernommen. Nach dem Tor in letzter Sekunde brachen alle Dämme bei den jubelnden Roten Teufeln. Gonsenheim bot einen riesigen Fight, ärgerte sich am Ende aber über eine verspielte 2:0- und 3:2-Führung inklusive eines gehaltenen Elfmeters von SVG-Torwart-Legende Paul Simon.

Schaut euch das verrückte Spiel jetzt noch einmal im Re-Livestream der Allgemeinen Zeitung an, kommentiert von den Sportreportern Torben Schröder und Florian Schlecht.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
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