Re-Live: FCK II feiert irres Last-Minute-4:3 in Gonsenheim

Mainz. Was war das bitte für ein Fußballspiel? Der 1. FC Kaiserslautern II hat durch einen 4:3-Sieg beim SV Gonsenheim die Tabellenführung in der Oberliga übernommen. Nach dem Tor in letzter Sekunde brachen alle Dämme bei den jubelnden Roten Teufeln. Gonsenheim bot einen riesigen Fight, ärgerte sich am Ende aber über eine verspielte 2:0- und 3:2-Führung inklusive eines gehaltenen Elfmeters von SVG-Torwart-Legende Paul Simon.

Schaut euch das verrückte Spiel jetzt noch einmal im Re-Livestream der Allgemeinen Zeitung an, kommentiert von den Sportreportern Torben Schröder und Florian Schlecht.

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