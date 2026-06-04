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Relegation
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Re-Live: FC Werdorf hält Kreisoberliga-Traum am Leben
Teaser RELEGATION WEST: +++ In diesem Relegationskrimi zur Fußball-Kreisoberliga West war wirklich alles drin. Warum sich der FC Werdorf und der FC Burgsolms II unentschieden trennten, sehen Sie im Re-Live +++
Wetzlar. In der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West bekommt der FC Werdorf seinen Showdown gegen den VfL Fellerdilln. Der FC Burgsolms II hingegen steht nach dem 1:1 beim FCW kurz vor dem Abstieg in die A-Liga und muss nun gleich mehrfach auf Schützenhilfe hoffen. Dabei stand der Kreisoberligist in einer dramatischen Schlussphase sogar kurz vor dem finalen K.o. Alle Tore und Highlights gibt’s im Re-Live der kompletten Partie, kommentiert von den Sportreportern Hendrik Erb und André Besler.