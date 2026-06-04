 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Re-Live: FC Werdorf hält Kreisoberliga-Traum am Leben

Teaser RELEGATION WEST: +++ In diesem Relegationskrimi zur Fußball-Kreisoberliga West war wirklich alles drin. Warum sich der FC Werdorf und der FC Burgsolms II unentschieden trennten, sehen Sie im Re-Live +++

von Redaktion · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Drücken dem 1:1 in der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West ihren Stempel auf: Lucas Alves vom FC Werdorf (l.) und Johannes Paal, Kapitän des FC Burgsolms II. © Finn Simon Rehberg
Drücken dem 1:1 in der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West ihren Stempel auf: Lucas Alves vom FC Werdorf (l.) und Johannes Paal, Kapitän des FC Burgsolms II. © Finn Simon Rehberg

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Wetzlar. In der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West bekommt der FC Werdorf seinen Showdown gegen den VfL Fellerdilln. Der FC Burgsolms II hingegen steht nach dem 1:1 beim FCW kurz vor dem Abstieg in die A-Liga und muss nun gleich mehrfach auf Schützenhilfe hoffen. Dabei stand der Kreisoberligist in einer dramatischen Schlussphase sogar kurz vor dem finalen K.o. Alle Tore und Highlights gibt’s im Re-Live der kompletten Partie, kommentiert von den Sportreportern Hendrik Erb und André Besler.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.