Re-Live: FC Fürth zittert sich zum Derbysieg

Derbyzeit im Weschnitztal: Der SV Fürth empfängt den FC Fürth. – Foto: VRM (M. Zink, I. Scherthan)

Fürth. Das Highlight schlechthin im Fußballkreis Bergstraße zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth hat seinem Namen aller Ehre gemacht. Das traditionsreiche Nachbarschaftsduell fand erst zum zweiten Mal in der Gruppenliga statt.

Der FC, der eine bärenstarke Runde spielt und sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Verbandsliga machen darf, bestimmte die erste Halbzeit und nutzte die Fehler des SV, der im Tabellenkeller feststeckt, grandenlos aus.

Als das 0:4 kurz nach der Pause fiel, rechneten wohl die wenigsten noch mit einem Comeback, das den Grün-Weißen um ein Haar gelungen wäre. Doch mehr als der 3:4-Anschluss durch ein Traumtor von Adis Dolicanin (85.) sollte den Gastgebern vor knapp 1.000 Zuschauern nicht mehr gelingen. Das ganze Spektakel ist im Re-Livestream verfügbar.