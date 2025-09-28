Re-Live: Erbenheimer Blitzstarter sichern sich den Derbysieg

Der SV Erbenheim regiert im Wiesbadener Osten! Im „Ländches“-Derby gegen den FC Bierstadt setzte sich der SVE mit 2:1 durch. In der Anfangsphase des Spiels sorgten die Erbenheimer für die Vorentscheidung - und zwar mit zwei starken Einzelaktionen. Houssam Roubiou stürmte auf links an drei Mann vorbei über den halben Platz und wurde im Strafraum gefoult - es gab Elfmeter für die Gäste, den Pierre Massfeller sicher verwandelte. Doch es kam noch besser aus SVE-Sicht: Bilal Oukouiss dribbelte sich auf links durch den Strafraum und erhöhte zum 2:0, da war noch nicht mal eine Viertelstunde gespielt. Massfeller hätte nach Vorarbeit von Raffael Grigoryan beinahe sogar auf 3:0 gestellt.

Die Bierstadter agierten erst in der zweiten Halbzeit zielstrebiger und kamen durch Gerit Lars Wintermeyer zum Anschlusstreffer. Mehr war allerdings nicht drin, weil die Erbenheimer leidenschaftlich ihren Vorsprung verteidigten. Dazu gab es einige strittige Schiedsrichterentscheidungen. War das Foul vor dem Elfer zum 0:1 wirklich im Sechzehner? Hätte Bierstadts Verteidiger Yankhoba Soumaré nach seinem Ellbogeneinsatz gegen Raffael Grigoryan mit Gelb-Rot runtergemusst? Und war es strafbares Handspiel im Erbenheimer Strafraum eine Viertelstunde vor dem Ende? Alle Szenen der Partie könnt ihr euch bei uns im Re-LIve ansehen.

