Re-Live: Doppelrot, Tore, Rettungstaten – Hellas siegt

Höchst. Damit haben wohl die Wenigsten gerechnet. Hellas Darmstadt jubelt im Odenwald – und verschafft sich eine vorteilhafte Ausgangslage für das Rückspiel. 2:1 (1:1) siegen die Hellenen im Relegationsduell um die Gruppenliga gegen den TSV Höchst. Und dabei ging alles so gut für die Höchster los, denn nach acht Minuten schob Leo Schnellbacher für den TSV ein. Hellas spielte weiter nach vorne, Furkan Gültekin (38.) glich aus und Alexis Bonias machte in der 80. per Kopf den Deckel drauf. Der Mann, der seine Mannschaft zuvor mit zwei Rettungstaten auf der Linie im Spiel hielt.