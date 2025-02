Re-Live: die vollen 90 Minuten SpVg Schonnebeck - SSVg Velbert

Die SSVg Velbert hat das große Topspiel der Oberliga Niederrhein gewonnen und die SpVg Schonnebeck mit 3:2 (1:1) bezwungen. Wer die Partie des 19. Spieltags und damit den Führungswechsel an der Spitze der Spielklasse nicht live verfolgen konnte, kann sich das Spiel im Re-Live auf FuPa anschauen.

FuPa war beim Kracher vor 1.200 Zuschauern dabei und filmte das Geschehen auf YouTube live, parallel gab es die Live-Highlights auf FuPa.tv. Ihr habt also die Wahl, in welcher Form ihr euch das Spiel nachträglich (nochmal) anschaut. Außerdem gibt es zum Kracher Schnappschüsse auf FuPa - die Bilder könnt ihr an dieser Stelle durchklicken: