Re-Live: Der VfR Fehlheim darf weiter vom Aufstieg träumen

Fehlheim. So wünscht man sich Relegation: Der Gruppenliga-Zweite VfR Fehlheim spielte im Halbfinal-Hinspiel 45 Minuten mit einem Mann weniger, kam nach einem Rückstand noch mal zurück und verdiente sich ein 1:1 (0:0) gegen den Verbandsliga-14. TS Ober-Roden. Es ist alles also angerichtet für ein spannendes Rückspiel am Samstag in Ober-Roden. Echo-online überträgt die Partie ab 16 Uhr erneut live.