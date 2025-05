Re-Live: Choreo, Pyro, Rot-Drama – Alsbach schickt Bickenbach runter

Darmstadt. Was für ein Finale im Bergstraße-Derby! Der FC Alsbach siegt in der Nachspielzeit gegen die SKG Bickenbach. Mann des Tages ist Simon Engelhardt, der mit zwei Treffern das Derby dreht und die SKG Richtung Kreisoberliga schießt. SKG-Verteidiger Andreas Langgartner wird zur tragischen Figur, fliegt mit Roter Karte in seinem letzten Spiel vom Feld. Beide Fanlager sorgen mit Choreo, Pyro und lautstarker Unterstützung für eine irre Derbystimmung. Kommentiert wurde die Partie von Sportreporter Marcel Storch und Experte Sascha Huy (ehemaliger Trainer FC Alsbach und VfR Fehlheim). Im Re-Live könnt ihr euch auf Echo online (€) die Partie noch einmal in voller Länge anschauen.