Re-Live: Biebrich 02 gewinnt 36. Wiesbadener Schiri-Turnier

Wiesbaden. Das Hallenspektakel der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden ist entschieden. Verbandsligist FV Biebrich 02 setzte im Finale gegen den SV Niedernhausen durch. Nach 1:1 musste es ein Achtmeterschießen richten. Und da fiel die Entscheidung mit dem 23. Schuss. Es war ein Turnier mit fairen Spielen, allerdings überschattet von einem Eklat zu Beginn.