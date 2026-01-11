 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Der FV Biebrich 02 beim Jubel nach dem Turniersieg.
Der FV Biebrich 02 beim Jubel nach dem Turniersieg. – Foto: Pia Pfeifer

Re-Live: Biebrich 02 gewinnt 36. Wiesbadener Schiri-Turnier

02er gewinnen im Final-Elferkrimi gegen Niedernhausen +++ Alles im Re-Live

Wiesbaden. Das Hallenspektakel der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden ist entschieden. Verbandsligist FV Biebrich 02 setzte im Finale gegen den SV Niedernhausen durch. Nach 1:1 musste es ein Achtmeterschießen richten. Und da fiel die Entscheidung mit dem 23. Schuss. Es war ein Turnier mit fairen Spielen, allerdings überschattet von einem Eklat zu Beginn.

Überwiegend waren die Zuschauer aber begeistert. Von Toren, Tricks, Spielzügen, einer direkt verwandelten Ecke, Eigentoren. Titelverteidiger Türkischer SV war im Achtelfinale ausgeschieden - im Duell der Schwergewichte gegen Biebrich. Sehen Sie das komplette Spektakel hier nun im Re-Live. Kommentiert werden die Turnierspiele von den Sportreportern Franziska Donauer, Peter Schneider und Lauris Ommert.

Peter SchneiderAutor