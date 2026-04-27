Re-Live: Basara überrollt Zeiskam im Verbandsliga-Topspiel

Rheinhessen. Was für eine zweite Hälfte: Der FC Basara Mainz hat sich im Topspiel der Verbandsliga Südwest mit 4:0 (0:0) gegen den TB Jahn Zeiskam durchgesetzt. Durch den achten Sieg in Serie kletterten die „Diamanten“ auf Tabellenplatz zwei. Nach einem torlosen ersten Durchgang nahm das Spiel in der zweiten Hälfte richtig an Fahrt auf, Basara-Stürmer Gianni Auletta erzielte binnen elf Minuten einen Doppelpack. Sehen Sie alle Tore und Highlights im Re-Live. Kommentiert von Sportreporterin Franziska Donauer und Experte Torben Schröder.

Hier geht’s zum Re-Live der Allgemeinen Zeitung.