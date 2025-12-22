Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Torjäger unter sich: Noel Schywalski (links) von der TSG Planig und Aurel Rech (vorne rechts) vom FC Schmittweiler/Callbach kämpfen um den Ball.
Re-live: Bad Kreuznach feiert Hallentitel nach Torspektakeln
Eintracht Bad Kreuznach hat den Mustafa Senel Cup 2025 gewonnen +++ Der Verbandsligist besiegte die TSG Planig im Finale und schmiss davor den hohen Favoriten TuS Mechtersheim raus +++ Die K.o.-Spiele waren torreich und spektakulär und sind im Re-Live zu sehen
Die VRM-Reporter Florian Schlecht, Paul Buschhaus und Max Schäfer haben von dem Finaltag in Bad Kreuznach berichtet. Unterstützt von Amateurfußball-Experten aus der Region, die über die aktuelle Lage ihrer Vereine gesprochen haben wie Thorsten Effgen (Eintracht Bad Kreuznach), Berkan Celebi (TuS Mechtersheim), Torschützenkönig Noel Schywalski (TSG Planig), Francesco Teodonno (Spvgg. Ingelheim), Ausrichter von Karadeniz Bad Kreuznach, Baris Yakut (VfL Rüdesheim) und Erdem Karaman (U19 Ingelheim).