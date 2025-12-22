Re-live: Bad Kreuznach feiert Hallentitel nach Torspektakeln

Bad Kreuznach. Eintracht Bad Kreuznach hat den Mustafa Senel Cup 2025 gewonnen. Der Verbandsligist steigerte sich im Turnierverlauf deutlich, entthronte im Finale Titelverteidiger TSG Planig und warf in einem spektakulären 13-Tore-Match zuvor den hochfavorisierten TuS Mechtersheim raus. Der komplette Finaltag mit allen Toren ist jetzt im Re-Live der Allgemeinen Zeitung zu sehen.

Die VRM-Reporter Florian Schlecht, Paul Buschhaus und Max Schäfer haben von dem Finaltag in Bad Kreuznach berichtet. Unterstützt von Amateurfußball-Experten aus der Region, die über die aktuelle Lage ihrer Vereine gesprochen haben wie Thorsten Effgen (Eintracht Bad Kreuznach), Berkan Celebi (TuS Mechtersheim), Torschützenkönig Noel Schywalski (TSG Planig), Francesco Teodonno (Spvgg. Ingelheim), Ausrichter von Karadeniz Bad Kreuznach, Baris Yakut (VfL Rüdesheim) und Erdem Karaman (U19 Ingelheim).

>>> ZUM RE-LIVESTREAM