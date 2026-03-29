Re-Live: Abstiegsduell zwischen Marburg und Hummetroth

Der VfB Marburg und der SV Hummetroth stehen sich am Wochenende in der Hessenliga gegenüber. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Marburg. Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der „millionenschwere“ SV Hummetroth in der Winterpause noch zur Aufholjagd geblasen hatte, mittlerweile aber in eine handfeste Krise gerutscht ist, hat der VfB Marburg jüngst gegen den Tabellenzweiten FC Eddersheim auf eindrucksvolle Art und Weise gewonnen. Nun treffen die beiden Clubs im sportlichen Überlebenskampf der Fußball-Hessenliga aufeinander. Das Echo hat den Abstiegskracher live im Stream übertragen. Kommentiert von Sportreporter Hendrik Erb.

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