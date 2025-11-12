Re-Live: Abgezockte SG Walluf siegt im Verbandsliga-Derby

Die SG Walluf ist die Nummer eins am Rhein - zumindest in der Fußball-Verbandsliga. Die Rheingauer siegten nach dem 3:1 im Hinspiel auch im Rückspiel beim FV Biebrich und zeigten den 02ern beim 3:0 die Grenzen auf. Dabei überzeugte die sowohl die Abwehr um Mirko Dimter und Bastian Bsullak als auch die Zentrale um Nico Hernandez, Ruben Monteiro-Carvalho und Julius Buff, den Experte Christian Hock als „Man of the Match“ adelte. Vorne traf ausgerechnet Ex-Biebricher Max Hasenstab in der ersten Halbzeit doppelt, wobei es nach dem zweiten Treffer kurz Diskussionen um eine vermeintliche Abseitsstellung gab, in deren Folge Wallufs Trainer Matthias „Adi“ Dworschak die Rote Karte sah.

Kurz vor der Pause reklamierte Biebrich nach vermeintlichem Foul an an Niclas Siefert vergeblich auf Elfmeter. In der zweiten Halbzeit kamen die Biebricher zwar mit mehr Drive aus den Startlöchern, doch je die ausgebuffte SGW bekam wieder mehr Ruhe rein - und setzte in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter, den Maurice Schulz überlegt zum 3:0 vollendete. Seht euch jetzt die Partie mit allen strittigen Szenen im Re-Live an, kommentiert von Philipp Durillo und Experte Christian Hock, dem Ex-Profi, ehemaligen Trainer und Sportdirektor des SV Wehen Wiesbaden und zuletzt Geschäftsführer bei Kickers Offenbach.

