Re-live: 0:4-Rückschlag für Biebrich 02 im Aufstiegskampf

Dortelweil. Rückschlag für den FV Biebrich 02 in der Relegation um den Aufstieg in die Hessenliga. Im Hinspiel beim SC Dortelweil verlor der Verbandsligist mit 0:4 (0:1). Der Vizemeister der Süd-Gruppe war dem Vizemeister der Mitte-Gruppe in allen Belangen überlegen.