RC Straßburg holt Gary O'Neil – Nachfolger für Rosenior

Straßburg, seit 2023 im Besitz des BlueCo-Konsortiums (Chelsea), ernannte O'Neil als direkten Ersatz für Rosenior, der auf sechs Jahre zu Chelsea gewechselt ist. Präsident Marc Keller lobte O'Neils moderne Herangehensweise und forderte Kontinuität im sportlichen Projekt.

O'Neil, der seit seiner Entlassung bei Wolverhampton im Dezember 2024 arbeitslos war, äußerte sich begeistert: „Ich bin stolz, diesem großartigen Klub beizutreten, mit einem hochwertigen Kader und ambitionierten Zielen.“ Sein Debüt wartet im Coupe de France gegen US Avranches am Samstag.

Der Ex-Mittelfeldspieler von Portsmouth und Middlesbrough sammelte Premier-League-Erfahrung bei Bournemouth (Rettung vor Abstieg 2022/23) und Wolves (88 Spiele insgesamt). Keller sieht in ihm einen fordernden Trainer, der nahtlos in Straßburgs Vision passt.

