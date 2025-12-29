RBB Hallen-CUP am 09. und 10. Januar

Hallenfußball-Fans aufgepasst: Am 09. und 10. Januar 2026 gibt es in der Baunataler Rundsporthalle Hallenfußball satt. Die Großenritter Eintracht lädt zur 38. Auflage des traditionsreichen Baunataler Hallenfußballturniers – dem RBB Hallen-CUP 2026.
Hier kommt jeder Freund des technisch anspruchsvollen Hallenkicks voll auf seine Kosten. Zehn Teams aus Hessen-, Verbands-, Gruppen- und Kreisoberliga sorgen für ein hochklassiges und spannendes Teilnehmerfeld – Tempo, Technik und Tore sind garantiert.
Der Der RBB Hallen-CUP 2026 startet am Freitagabend, den 09. Januar, um 18:00 Uhr, mit den Vorrundenspielen. Die Eröffnungspartie bestreiten der TSV Besse und der Gastgeber GSV Eintracht Baunatal. Die Gruppenspiele werden am Samstagmittag, den 10. Januar ab 12:30 Uhr fortgesetzt. Beide Gruppen sind mit je fünf Mannschaften besetzt. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Spielzeit beträgt während des gesamten Turnieres zweimal acht Minuten.
In der Gruppe A sind die Zweitvertretung des KSV Hessen Kassel (Verbandsliga), die SG Schauenburg (Gruppenliga), der TSV Besse (Kreisoberliga), die U19 des KSV Baunatal (A-Jugend Verbandsliga) sowie der Gastgeber und Vorjahressieger GSV Eintracht Baunatal vertreten.
Der Hessenligist CSC 03 Kassel, die Gruppenligisten SC Edermünde, TSV Rothwesten und TSV Hertingshausen sowie der Kreisoberligist SV Türkgücü Kassel bilden die Gruppe B.
Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, das im Überkreuz-Modus ausgetragen wird. Danach geht es Schlag auf Schlag: Halbfinale, Spiel um Platz 3 und schließlich das große Finale um den RBB Hallen-CUP 2026 – der krönende Höhepunkt des Traditionsturniers.
Ein liebgewonnenes Highlight darf natürlich nicht fehlen: Zwischen Vorrunde und K.-o.-Phase zeigen die Bambinis des GSV Eintracht Baunatal in einem Einlagespiel ihr Können – ein echtes Highlight für die Nachwuchskicker und ihre Familien.
Der GSV Eintracht Baunatal wünscht allen Zuschauenden spannende und unterhaltsame Begegnungen und den teilnehmenden Mannschaften viel Spaß und Erfolg. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt.