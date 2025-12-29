RBB Hallen-CUP am 09. und 10. Januar

Hallenfußball-Fans aufgepasst: Am 09. und 10. Januar 2026 gibt es in der Baunataler Rundsporthalle Hallenfußball satt. Die Großenritter Eintracht lädt zur 38. Auflage des traditionsreichen Baunataler Hallenfußballturniers – dem RBB Hallen-CUP 2026. Hier kommt jeder Freund des technisch anspruchsvollen Hallenkicks voll auf seine Kosten. Zehn Teams aus Hessen-, Verbands-, Gruppen- und Kreisoberliga sorgen für ein hochklassiges und spannendes Teilnehmerfeld – Tempo, Technik und Tore sind garantiert.

Der Der RBB Hallen-CUP 2026 startet am Freitagabend, den 09. Januar, um 18:00 Uhr, mit den Vorrundenspielen. Die Eröffnungspartie bestreiten der TSV Besse und der Gastgeber GSV Eintracht Baunatal. Die Gruppenspiele werden am Samstagmittag, den 10. Januar ab 12:30 Uhr fortgesetzt. Beide Gruppen sind mit je fünf Mannschaften besetzt. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Spielzeit beträgt während des gesamten Turnieres zweimal acht Minuten. In der Gruppe A sind die Zweitvertretung des KSV Hessen Kassel (Verbandsliga), die SG Schauenburg (Gruppenliga), der TSV Besse (Kreisoberliga), die U19 des KSV Baunatal (A-Jugend Verbandsliga) sowie der Gastgeber und Vorjahressieger GSV Eintracht Baunatal vertreten.