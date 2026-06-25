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RB Salzburg:Fußball und Kultur vereint im neuen Auswärtstrikot 2026/27
Salzburg feiert 270 Jahre Mozart, und auch die Hommage des FC Red Bull Salzburg bleibt dabei nicht aus! Gestern Abend hat der Klub nämlich das brandneue PUMA Auswärts-Trikot 2026/27 vorgestellt, dessen zentrale Inspiration kein Geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart selbst ist. Das edle, schlichte Design dieses Trikots mit silbernen Akzenten ist dabei eine Anspielung auf Mozarts barocke Robe und verbindet Sport mit Salzburger Kultur.
von RB Salzburg · Heute, 20:36 Uhr · 0 Leser
Die Roten Bullen verbinden Sport mit Kultur und stellten ihr neues Trikot im Mozart-Wohnhaus vor – Foto: RB Salzburg
Fußball und klassische Musik auf Top-Niveau: In Zusammenarbeit mit der Internationalen Stiftung Mozarteum wurde das neue Dress gestern Abend im Mozart-Wohnhaus feierlich und in einem exklusiven Rahmen präsentiert, unter anderem stimmungsvoll begleitet von einem Streichquartett des Mozarteumorchesters Salzburg.
Die Geschichte wurde auch schon visuell beim Trikot-Shooting zum Leben erweckt, welches im historischen Tanzmeistersaal stattfand. Dieser Raum hat eine ganz besondere Symbolik, da er früher nicht nur als Musiksalon, sondern auch für sportliche Aktivitäten genutzt wurde. Als außergewöhnliche Requisite des Shootings diente beispielsweise der originale Hammerflügel Mozarts!
Das „Mozart-Trikot“ ist ab sofort online sowie vor Ort erhältlich! Hier der Link zum Online-Fanshop: Zum Online-Fanshop