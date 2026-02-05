RB Salzburg: Zum Frühjahrsstart kommt Austria Wien

Am Freitag geht es in der Bundesliga Österrei wieder los. RB Salzburg empfängt Austria Wien. – Foto: RB Salzburg

Thomas Letsch: „Wir haben seit der Winterpause drei gute Spiele gemacht und dementsprechend gehen wir mit der Erwartung rein, natürlich in der Bundesliga jetzt mit einem Sieg zu starten. Für uns gilt es, sich auf das zu fokussieren, was uns in den drei Spielen stark gemacht hat, und trotzdem logischerweise auf den Gegner einzugehen. Wir haben die Vorbereitung der Austria natürlich verfolgt. Auf die Dinge, die die Austria gut macht – insbesondere mit ihren langen Bällen in die Tiefe –, haben wir uns vorbereitet.“



Mads Bidstrup: „Wir sind am Freitag bereit für alles, was mit der Austria auf uns zukommt. Wir haben zuletzt gesehen, dass unser Pressing wirklich gut funktioniert und wir viel Spielfreude auf den Platz bringen. Natürlich müssen wir mehr Tore machen, aber das werden wir am Freitag auch. Wir sind eine richtige Einheit im Moment. Auch die Spieler, die reinkommen, machen einen super Job. Die ganze Truppe ist gut drauf, und das müssen wir nun ebenfalls in der Bundesliga zeigen, dass wir besser sind als noch im Herbst.“