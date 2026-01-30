RB Salzburg: Schwierige Cup-Aufgabe beim Titelverteidiger

– Foto: Red Bull Salzburg

Nachdem das Team von Thomas Letsch bereits im letzten nationalen Pflichtspiel des alten Jahres gegen die Wolfsberger angetreten war, erfolgt auch der nationale Auftakt im neuen Jahr gegen die Kärntner, diesmal auswärts. Im vergangenen Duell am 14. Dezember 2025 sicherten sich Alajbegovic, Bidstrup, Schlager & Co. mit dem 2:1-Erfolg die Winterkrone in der ADMIRAL Bundesliga. Diesmal geht es um nicht weniger als den Einzug ins Cup-Halbfinale, was das große Ziel der Roten Bullen ist. Wie eng die Sache werden kann, zeigen die letzten fünf Duelle der beiden Klubs. Dabei gab es zwei Salzburg-Siege und ein Remis, aber ebenso zwei Niederlagen.

Auch deshalb meint Salzburg-Trainer Thomas Letsch zum Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger: „Unsere Aufgabe beim WAC ist eine sehr anspruchsvolle, weil Spiele in Wolfsberg – das hat die Vergangenheit gezeigt – immer schwierig sind. Von dem her kommt am Sonntag eine ganz andere Aufgabe auf uns zu als zuletzt in der Europa League. Wir sehen es aber als positiv, dass wir schon zwei Pflichtspiele in den Knochen haben, freuen uns auf die Herausforderung in Kärnten und wollen unbedingt unter den letzten Vier mit dabei sein. Im Vergleich zu unserem letzten Sieg im Herbst hat sich das Gesicht des WAC durch Ab- und Zugänge leicht verändert. Und wir wissen auch nicht, was sich der Gegner in der Vorbereitung für das Viertelfinale überlegt hat. Jedoch bleibt unser Ziel gleich, wir wollen weiterkommen.“

Karim Konate kennt die Höhe dieser Cup-Hürde ebenfalls und erklärt: „Wir wissen sehr genau, wie unangenehm es ist, auswärts beim WAC zu spielen. Sie haben eine kompakte Truppe und verfügen als Titelverteidiger sicher über einiges an Selbstvertrauen. Aber wir wollen unbedingt ins Halbfinale und treten mit voller Überzeugung an. Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir diese Hürde nehmen.“