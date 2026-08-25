RB Salzburg: Rückspiel gegen Mjällby um die UEFA Europa League

Der FC Red Bull Salzburg geht mit einem 1:0-Vorsprung ins Heimmatch | Bosnisches Schiedsrichterteam – Foto: FC Red Bull Salzburg

Erst die Hälfte des Weges

Nach vier Auswärtsmatches in Serie dürfen die Roten Bullen am kommenden Donnerstag im Play-off wieder in der heimischen Red Bull Arena ran. Ziel ist dabei natürlich, die Serie von sieben ungeschlagenen Matches in der neuen Saison und unter Chefcoach Danny Röhl fortzusetzen und sich derart für die Ligaphase der UEFA Europa League zu qualifizieren. Die Ausgangsposition vor diesem Rückspiel ist ansprechend, dennoch bleibt der 37-jährige Deutsche sachlich und warnt vor zu großer Euphorie: „Wir sind erst die Hälfte des Weges gegangen, und uns steht im Rückspiel noch eine schwierige Aufgabe bevor. Auch wenn das Ergebnis aus dem Spiel in Schweden zufriedenstellend ist, gab es dort einige Themen, die wir am Donnerstag in Salzburg besser machen müssen und an denen wir bis zum Spiel intensiv arbeiten werden. Das weiß und sieht auch die Mannschaft so.“

Auch Kevin Boma kennt die Risiken beim Retourmatch: „Wir haben jetzt die große Möglichkeit, erneut in die Ligaphase der UEFA Europa League einzuziehen. Und diese Chance möchten wir uns keinesfalls entgehen lassen. Mit dem Auswärtserfolg haben wir uns eine gute Ausgangslage erspielt, mehr aber auch schon nicht. Mjällby hat gezeigt, dass sie uns gefährlich werden können. Deshalb wollen wir in Salzburg massiv dagegenhalten und unsere Qualitäten zeigen. Klar ist, dass niemand von uns diese Begegnung auf die leichte Schulter nimmt und wir alles für den Aufstieg tun werden.“