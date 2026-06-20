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RB Salzburg: Neuer Vertrag für Youngster-Goalie Sarcevic
Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit dem 19-jährigen Torhüter Nikola Sarcevic vorzeitig verlängert, der Youngster unterschreibt einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029.
von RB Salzburg · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser
Der 19-jährige Österreicher verlängert beim FC Red Bull Salzburg bis Juni 2029. – Foto: RB Salzburg