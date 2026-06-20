 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

RB Salzburg: Neuer Vertrag für Youngster-Goalie Sarcevic

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit dem 19-jährigen Torhüter Nikola Sarcevic vorzeitig verlängert, der Youngster unterschreibt einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029.

von RB Salzburg · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser
Der 19-jährige Österreicher verlängert beim FC Red Bull Salzburg bis Juni 2029.
Der 19-jährige Österreicher verlängert beim FC Red Bull Salzburg bis Juni 2029. – Foto: RB Salzburg

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Nikola Sarcevic

Der gebürtige Wiener kam im Sommer 2025 vom Regionalliga Ost-Klub TWL Elektra nach Salzburg und lief seither in elf Matches für den Kooperationsklub FC Liefering auf.