RB Salzburg: Joane Gadou wechselt zum deutschen Vize-Meister

Der französische Innenverteidiger spielt ab der kommenden Saison für Borussia Dortmund – Foto: FC Red Bull Salzburg

Der 1,95 m große Innenverteidiger kam im Sommer 2024 aus der U19 von Paris Saint-Germain nach Salzburg und schaffte sehr rasch den Sprung in die Kampfmannschaft der Roten Bullen. Auf fünf Einsätze in der Salzburger UEFA Youth League-Truppe sowie ein Match für den Kooperationsklub FC Liefering folgten insgesamt 58 Spiele für den FC Red Bull Salzburg. Jetzt führt der Weg des 19-jährigen französischen Nachwuchsteamspielers weiter zum Tabellenzweiten der deutschen Bundesliga.

Statements

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Ein Wechsel zu einem der besten Klubs in Deutschland ist für alle Beteiligten positiv zu sehen – für den Spieler, aber auch für uns als Klub. Wir wissen, dass Joane das Talent und die Qualität dazu hat, um dort zu bestehen und ein wichtiger Spieler zu werden. Auf diesem Weg wünschen wir ihm viel Gesundheit und alles Gute!“

Joane Gadou: „Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich beim FC Red Bull Salzburg verbringen und in der ich enorm viel lernen durfte. Jetzt bietet sich mir die besondere Gelegenheit, zu einem Top-Verein in der deutschen Bundesliga zu wechseln, um dort meine nächsten Schritte zu machen. Das wollte ich mir keinesfalls entgehen lassen. Meine Zeit in Salzburg werde ich in guter Erinnerung behalten und gern an zwei lehrreiche Jahre zurückdenken!“